Врачи московского НИИ Склифосовского помогли вернуться домой петербурженке с деменцией

Врачи НИИ имени Склифосовского вернули жительницу Санкт-Петербурга, у которой диагностирована деменция, домой, передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

На прошедших выходных в клинику поступила пациентка, которая, как обратили внимание специалисты, была одета не по погоде, а местом прописки и проживания в паспорте у нее числился Петербург.

Врач-невролог Анастасия Трофимова нашла в интернете объявление о поиске женщины и смогла связаться с ее сыном Игорем, который в ту же ночь приехал в Москву, чтобы забрать маму. Выяснилось, что семья женщины искала ее уже несколько дней. Петербурженка вышла в магазин и пропала.

Сын женщины поблагодарил врачей за медпомощь матери и человеческое отношение к ней. При этом сами сотрудники больницы съездили в Санкт-Петербург для записи интервью с Игорем.

Ранее ученые из Оксфордского университета назвали факторы, которые способствуют развитию деменции. По их мнению, людям следует пить меньше алкоголя, избегать пыльных дорог и сократить потребление сахара. Это три наиболее эффективные вещи, которые помогут снизить шансы на развитие деменции.

Специалисты разделили факторы риска, которые можно изменить в течение жизни, чтобы снизить риск развития деменции, на 15 широких категорий. Туда вошли кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.