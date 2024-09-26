Офтальмолог Куренков: катаракта способна привести к полной потере зрения

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Катаракта приводит к полной потере зрения. Однако этого можно избежать, если вовремя ходить к врачу, сообщает "Радио 1" со ссылкой на офтальмолога, окулиста, доктора медицинских наук, профессора Вячеслава Куренкова.

"Сейчас приблизительно у 500 миллионов пациентов на всей планете есть катаракта, это очень много. Она усугубляет жизнь: становится плохо видно, порой люди могут попрощаться со своей профессией, потому что не могут выполнять должностные обязанности", – подчеркнул он.

По словам специалиста, самому невозможно выявить катаракту на начальных этапах, поскольку люди не могут заметить повышенного давления в глазу. В связи с этим необходимо проверяться у врача до появления зрительных симптомов, посоветовал эксперт.

Он рассказал, что от катаракты избавляются хирургическим путем. Она является хронологическим заболеванием, которое приводит к слепоте, указал Куренков. Как подчеркнул офтальмолог, катаракта возникает после 60 лет, но на сегодняшний день она может появиться и раньше.

"Также наложила отпечаток пандемия. Еще влияют какие-то экологические факторы. При катаракте хрусталик не только мутнеет, но и еще увеличивается в размере, он изменяет анатомию глаза и приводит к нежелательным последствиям", – указал он.

Куренков рекомендовал правильно организовывать свое рабочее пространство, нормализировать день и ночь, правильно питаться и избавиться от вредных привычек.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин сообщил, что окулиста необходимо посещать один-два раза в год, чтобы не ослепнуть. Эксперт отметил, что помутнение в глазах, сухость после работы с компьютером, покраснение глаз являются поводом как можно быстрее обратиться к специалисту.

