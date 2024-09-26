Облачная погода без осадков ожидается в Москве 26 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 26 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, дождь начнется уже 27 сентября, а наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.

В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Количество осадков при этом также предполагается больше нормы.