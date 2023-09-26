Кабмин РФ поддержал проект об оборотных штрафах за повторные утечки данных – Хинштейн

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Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала <...> поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных – вплоть до введения оборотных штрафов", – написал он.

Парламентарий отметил, что в ближайшее время он и другие авторы инициативы планируют вынести законопроект на рассмотрение Госдумы.

Ранее Хинштейн поделился деталями проекта. Так, помимо повышения штрафов за утечки в целом, планируется ввести наказание за повторное нарушение в виде штрафа в размере от 0,1 до 3% выручки компании за предшествующий год.

Что касается штрафов за первое нарушение, то за утечку менее чем 10 тысяч данных россиян грозит штраф в 3–5 миллионов рублей, от 10 до 100 тысяч – в 5–10 миллионов, а более 100 тысяч данных – 10–15 миллионов рублей.



Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных