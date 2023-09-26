Дерматолог рассказала, как правильно выбрать мочалку

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Некоторые мочалки способны навредить здоровью. Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, как выбрать безопасную мочалку.

Специалист считает, что выбор мочалки субъективен. Каждый человек покупает ту, которая ему больше нравится по материалу, цвету, жесткости и другим параметрам. Строгих рекомендаций по выбору нет, однако мытье должно быть комфортным и безболезненным. Мочалка не должна царапать кожу, оставлять после себя красные пятна, шелушение и другие деформации.

Нужно помнить, что травмированная кожа теряет свою целостность. Из-за этого в организм могут попасть вирусы и бактерии, способные вызвать воспаления, нагноения и различные высыпания.

"При выборе мочалки все зависит от типа кожи. Если у человека кожа твердая и толстая, например, такая чаще характерна для мужчин, то и мочалка может быть пожестче. Если же кожа сухая и чувствительная, стоит выбирать варианты помягче", – предупреждает дерматолог в беседе с сайтом "Аргументы и факты".

Также врач напоминает, что мочалки необходимо регулярно менять, потому что на их поверхностях могут расплодиться вредные микроорганизмы. Например, на натуральной мочалке иногда образовывается плесень в виде черного налета. В таком случае ее надо сразу выкинуть, поскольку даже стирка не поможет справиться с проблемой.

Что касается мочалок из искусственных материалов, там может появиться налет или неприятный запах. Их также не стоит пытаться стирать, лучше сразу выкинуть и купить новые.

Ранее стоматолог призвала не отбеливать зубы с помощью соды. При регулярном использовании сода способна раздражать слизистую оболочку ротовой полости, истончать зубную эмаль и негативно воздействовать на десны.