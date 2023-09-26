Эндокринолог назвала два вредящих поджелудочной железе ингредиента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из рациона стоит убрать продукты, в которых, помимо жира, присутствуют красители и ароматизаторы. Поджелудочная железа особенно "не любит" два эти элемента. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-эндокринолога Екатерину Янг.

По ее словам, отказаться стоит от сосисок и колбасы (салями), дрожжевого хлеба, выпечки из белой муки и сладостей. При этом полностью исключать жир из питания не стоит, даже если есть проблемы с поджелудочной, подчеркнула Янг.

Специалист объяснила, что способность всасывания жиров теряется при нарушении функции поджелудочной железы. В результате этого может наблюдаться нехватка жирорастворимых витаминов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова сказала, что курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание в первую очередь ведут к нарушениям работы поджелудочной железы. Также она призвала отказаться от бесконтрольного приема лекарств без назначения лечащего врача.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.

"Доктор 24": продукты, которые убивают поджелудочную