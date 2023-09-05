Врач перечислила привычки, разрушающие поджелудочную железу

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Курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание в первую очередь ведут к нарушениям работы поджелудочной железы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгению Мельникову.

Виновником 70% случаев хронического панкреатита она назвала алкоголь. Как подчеркнула специалист, для его развития достаточно всего 60–80 миллилитров чистого этилового спирта в сутки.

Развитие панкреатита также развивает курение. Оно повышает риск патологии в среднем в три раза, а в сочетании с алкоголем эта вредная привычка разрушает поджелудочную железу еще быстрее.

Мельникова также рассказала, что высококалорийное питание, избыточное потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов приводит к воспалительным реакциям в поджелудочной железе с развитием инсулинорезистентности, то есть истощением клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

Врач призвала отказаться от бесконтрольного приема лекарств без назначения лечащего врача. По ее словам, это также негативно воздействует на поджелудочную железу и повышает риск развития панкреатита.

"Правильное функционирование поджелудочной железы напрямую зависит от вашего образа жизни", – заключила она.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.



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