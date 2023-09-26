Стоматолог призвала не отбеливать зубы с помощью соды

Фото: depositphotos/pressmaster

Сода представляет собой абразивное вещество, которое при регулярном использовании способно раздражать слизистую оболочку ротовой полости, истончать зубную эмаль и негативно воздействовать на десны. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на детского врача-стоматолога Людмилу Шемякину.

Она уточнила, что отбеливание зубов содой может дать обратный эффект. Эмаль становится шероховатой и пористой, после чего в микротрещины и поры забивается налет. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее, уточнила Шемякина.

Частая чистка зубов содой становится причиной стирания эмали, из-за чего они начинают быть чувствительными к температурному воздействию. Вместе с этим Шемякина добавила, что сода способна изменить pH (кислотность) в полости рта, делая ее более щелочной, что приводит к дисбактериозу.

"Вместо того, чтобы использовать соду для чистки или отбеливания зубов, я рекомендую обратиться к стоматологу. Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект", – заключила Шемякина.

Ранее врач-стоматолог Артур Тумашевич назвал мифом информацию, согласно которой употребление сладкой газировки через трубочку не вредит зубам. Он подчеркнул, что в таком случае страдает задняя поверхность зубов. Все из-за ортофосфорной кислоты, которая содержится в таких напитках.

"Доктор 24. Темы недели": Зубы