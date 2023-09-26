Федор Конюхов собирается переплыть Тихий океан на катамаране на солнечной энергии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Путешественник Федор Конюхов собирается совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях. Экспедиция включает научную программу по исследованию микропластика в океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на путешественника.

На первом этапе экспедиции Конюхов планирует преодолеть путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов, на втором этапе – через Тихий океан от Чили до Австралии.

Во время перехода путешественник будет вести видеодневник, а также проводить экологический мониторинг океана, во время которого он будет каждый день отмечать наличие или отсутствие пластиковых отходов в океане.

Строительство катамарана планируется завершить уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете, достигли высоты 4 687 метров. Это на 117 метров выше установленного мирового рекорда.

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