26 сентября, 08:43Общество
Астролог назвала знаки зодиака с самой сильной интуицией
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Рак, Скорпион и Рыбы – знаки зодиака с самой сильной интуицией. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.
По ее словам, все знаки разделены на четыре стихии. Огонь отвечает за активность, импульс и экспансию, воздух – за легкость, коммуникацию и потоки информации. Земля – за способность рационально встраиваться в происходящее в мире, а вода – за чувства и эмоции. К последним как раз и относятся Рак, Скорпион и Рыбы, отметила Стрельцова.
При этом нельзя сказать, что у других знаков интуиция не развита. Однако представителям огня и воздуха порой надо замедлиться, чтобы прислушаться к внутреннему голосу. А земным знакам, чтобы увидеть ту глубину ощущения, которая есть внутри них, придется преодолеть собственный рационализм, который дает им стабильность, заключила эксперт.
Ранее астролог Евгения Шустина назвала пять самых влюбчивых знаков зодиака. К ним эксперт отнесла Раков, Весов, Рыб, Дев и Водолеев. К примеру, представители первого знака зодиака готовы впустить в свое сердце любого, кто им симпатичен.
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