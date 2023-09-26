Астролог назвала знаки зодиака с самой сильной интуицией

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Рак, Скорпион и Рыбы – знаки зодиака с самой сильной интуицией. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

По ее словам, все знаки разделены на четыре стихии. Огонь отвечает за активность, импульс и экспансию, воздух – за легкость, коммуникацию и потоки информации. Земля – за способность рационально встраиваться в происходящее в мире, а вода – за чувства и эмоции. К последним как раз и относятся Рак, Скорпион и Рыбы, отметила Стрельцова.





Татьяна Стрельцова астролог У них есть особенность пропускать через себя все, что происходит вокруг. Это дает им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях.

При этом нельзя сказать, что у других знаков интуиция не развита. Однако представителям огня и воздуха порой надо замедлиться, чтобы прислушаться к внутреннему голосу. А земным знакам, чтобы увидеть ту глубину ощущения, которая есть внутри них, придется преодолеть собственный рационализм, который дает им стабильность, заключила эксперт.

Ранее астролог Евгения Шустина назвала пять самых влюбчивых знаков зодиака. К ним эксперт отнесла Раков, Весов, Рыб, Дев и Водолеев. К примеру, представители первого знака зодиака готовы впустить в свое сердце любого, кто им симпатичен.