Сергунина рассказала о качестве и удобстве цифровых госуслуг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что жители Москвы высоко оценивают качество оказания электронных государственных и муниципальных услуг.

По словам Сергуниной, за первые полгода 2022 года москвичи более 560 тысяч раз поставили наивысший балл столичным цифровым услугам.

"Если за весь 2018-й горожане оценили их качество 520 тысяч раз, то в 2022-м только за первые полгода этот показатель превысил 680 тысяч. А доля оценок "отлично" выросла с 71 до 82%", – отметила представитель мэрии.

Оценку "хорошо", как уточняется в сообщении, в тот же период поставили 6% пользователей (в численном выражении – более 41 тысячи человек).

Самую высокую среднюю оценку среди всех городских сервисов получил проект "Вывоз ненужных вещей". Рейтинг составил более 4,9 балла. Кроме того, в лидерах находятся сервисы записи к врачу и получения единого читательского билета.

В настоящий момент на портале mos.ru представлены более 380 онлайн-услуг и сервисов. На платформе можно удаленно записать ребенка в творческие кружки и спортивные секции, оплатить счета, получить меры поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Москве модернизировали функционал экосистемы для самозанятых "Все о самозанятости от А до Я". Систему разделили на блоки для трех групп лиц: тех, кто работает на себя, для бизнеса, который с ними сотрудничает, и тех, кто пока только планирует открыть свое дело.