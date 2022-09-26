Диетолог назвала признаки качественных пельменей

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина перечислила признаки качественных пельменей. По ее словам, в магазине нужно смотреть на категорию, сообщает Ura.ru.
"Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б – примерно 60–80%, в категории В – уже 40–60%, Г – 20–40%, Д – 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка", – рассказала Соломатина.
Она также рекомендовала оценивать продукт по внешнему виду. По ее словам, выбирать нужно ровные пельмени, имеющие хороший цвет.
"Слипшиеся пельмени – это признак, что они уже размораживались. Мытые пачки, потеки – тоже. Можно отравиться", – предупредила диетолог.
По словам Соломатиной, в пельменях есть белки, жиры и углеводы. Блюдо лучше сдабривать йогуртом с зеленью, чесноком, томатной пастой, отметила специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали, как правильно готовить пельмени. Эксперты обратили внимание, что самым вредным ингредиентом в пельменях является тесто, поэтому они рекомендовали выбирать цельнозерновую муку.
Мясников добавил, что негативные последствия для организма в целом несут хлеб, белый рис и макароны.
"Городской стандарт": ЗОЖ-пельмени
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