В Москве скончались 18 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице скончались 18 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Как заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Общее число умерших достигло 5164, уточнили в Оперштабе.

За последние сутки в столице подтвердили 1792 новых случая коронавируса. За сутки в больницы поступило 830 человек.

Заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что в Москве были созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, до этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19. В частности, глава города порекомендовал придерживаться масочного режима.