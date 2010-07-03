Росавтодор объяснил "Царь-асфальт" в Магаданской области

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В Росавтодоре объяснили, зачем на трассе Р504 "Колыма" в Магаданской области уложили щебень высотой в полметра.

"На участке трассы мы проводим капитальный ремонт. Здесь есть несколько мест с волнообразными просадками. Как раз в таких местах мы и устраиваем дополнительный выравнивающий слой из черного щебня для исправления продольного профиля. Это искусственный материал, который получают путем смешения гранитного, гравийного или известнякового щебня с битумным вяжущим", – говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Дорожники также отметили, что сейчас щебень укладывают на второй половине участка, после этого начнется устройство конструктивных слоев.

Ранее в Сети появилось видео, как дорожники уложили на трассе некий дорожный материал толщиной в полметра и с крутым откосом. Высказывалось мнение, что в отрезок трассы пытались вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке. Комментаторы назвали участок трассы "Царь-асфальтом".

Ранее стало известно, что Росавтодор разрешил менять асфальт в плохую погоду. Специалисты разработали новые рекомендации по дорожным работам. Так, если на улице крепкий минус и даже метель – это не проблема. Главное – соблюдать технологию. Перед тем, как укладывать асфальт, нужно просто расчистить поверхность, просушить и уложить битум.

