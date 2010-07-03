Росавтодор объяснил "Царь-асфальт" в Магаданской области

26 сентября, 20:50
26 сентября, 20:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
В Росавтодоре объяснили, зачем на трассе Р504 "Колыма" в Магаданской области уложили щебень высотой в полметра.
"На участке трассы мы проводим капитальный ремонт. Здесь есть несколько мест с волнообразными просадками. Как раз в таких местах мы и устраиваем дополнительный выравнивающий слой из черного щебня для исправления продольного профиля. Это искусственный материал, который получают путем смешения гранитного, гравийного или известнякового щебня с битумным вяжущим", – говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Дорожники также отметили, что сейчас щебень укладывают на второй половине участка, после этого начнется устройство конструктивных слоев.
Ранее в Сети появилось видео, как дорожники уложили на трассе некий дорожный материал толщиной в полметра и с крутым откосом. Высказывалось мнение, что в отрезок трассы пытались вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке. Комментаторы назвали участок трассы "Царь-асфальтом".
Ранее стало известно, что Росавтодор разрешил менять асфальт в плохую погоду. Специалисты разработали новые рекомендации по дорожным работам. Так, если на улице крепкий минус и даже метель – это не проблема. Главное – соблюдать технологию. Перед тем, как укладывать асфальт, нужно просто расчистить поверхность, просушить и уложить битум.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: