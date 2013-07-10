На северо-востоке Москвы на дороге провалился грунт

На северо-востоке Москвы образовался провал грунта

Городские службы устраняют последствия провала грунта на северо-востоке Москвы. На улице Кондратюка около дома №9 образовалась глубокая яма.

По сообщениям москвичей, уже вторую неделю на улице идет ремонт, меняют асфальт и бордюры. В итоге, в среду провалился грунт и образовалась глубокая яма, похожая на колодец.

"На место прибыл поисково-спасательный отряд. Был обнаружен провал грунта глубиной от 6 до 10 метров. Пострадавших нет. Провал образовался под автомобилем КАМАЗ, ликвидацией последствий провала занимаются городские службы, специалисты МЧС оказывают им содействие", - сообщил сотрудник пресс-службы МЧС России по Москве Андрей Павлов.