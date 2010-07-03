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Москва 24

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26 сентября, 19:56

Инновационный цирк построят в Москве

общество

26 сентября, 19:56

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Два инновационных цирка построят в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.

По его словам, новый цирк будет совершенно уникальным, он сможет трансформироваться в концертный зал. Шемякин также отмечает, что Росгосцирк на базе Измайловского центра циркового искусства создает творческий кластер, который станет "домом циркового искусства" и где будут обеспечены все условия для артистов.

Он отметил, что они и дальше планируют развивать цирковую отрасль, уточнив, что на сегодняшний день их главной целью является повышение имиджа цирка в России.

"Главное, что мы хотим, это чтобы российский цирк стал позитивным, модным. Чтобы молодые люди приглашали девушек в цирк, чтобы цирк посещали семьи, чтобы цирк посещали мужчины", – заключил он.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выйдет на арену цирка после 30-летнего перерыва. Выступление, запланированное на 15 октября, приурочат к 70-летию артиста.

По словам худрука "Эстрадно-циркового бенефиса Куклачева" Андрея Удалова, выступление пройдет лишь однажды.

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общество

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