Инновационный цирк построят в Москве

Два инновационных цирка построят в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.
По его словам, новый цирк будет совершенно уникальным, он сможет трансформироваться в концертный зал. Шемякин также отмечает, что Росгосцирк на базе Измайловского центра циркового искусства создает творческий кластер, который станет "домом циркового искусства" и где будут обеспечены все условия для артистов.
Он отметил, что они и дальше планируют развивать цирковую отрасль, уточнив, что на сегодняшний день их главной целью является повышение имиджа цирка в России.
"Главное, что мы хотим, это чтобы российский цирк стал позитивным, модным. Чтобы молодые люди приглашали девушек в цирк, чтобы цирк посещали семьи, чтобы цирк посещали мужчины", – заключил он.
Ранее сообщалось, что художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выйдет на арену цирка после 30-летнего перерыва. Выступление, запланированное на 15 октября, приурочат к 70-летию артиста.
По словам худрука "Эстрадно-циркового бенефиса Куклачева" Андрея Удалова, выступление пройдет лишь однажды.
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