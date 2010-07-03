Куклачев выйдет на цирковую арену после 30-летнего перерыва

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Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выйдет на арену цирка после 30-летнего перерыва, сообщает Агентство "Москва".

Выступление, запланированное на 15 октября, приурочат к 70-летию артиста. По словам худрука "Эстрадно-циркового бенефиса Куклачева" Андрея Удалова, выступление пройдет лишь однажды.

Гостей мероприятия в Цирке на проспекте Вернадского ждет шоу с участием звезд эстрады, иллюзионистов, а также выступление династии Куклачевых.

Сам Куклачев отметил, что готовится праздничное шоу, которое будет представлять из себя синтез эстрады и циркового искусства.