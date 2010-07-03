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10:42

Дмитрий Куклачев дал советы по уходу за кошками

общество животные

10:42

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Фото: портал Москва 24

В России 1 марта традиционно празднуется День кошек. Заслуженный артист РФ, первых заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев дал советы по уходу за питомцами.

"Мой совет — больше уделять времени своим домашним питомцам, и от этого ваша жизнь будет намного светлее, ваши мысли будут намного светлее, и вы будете себя чувствовать намного здоровее и умиротвореннее", — заявил артист в беседе с Агентством "Москва".

Он отметил, что кошек необходимо гладить хотя бы 5-10 минут в день. Это позволит избавиться от негативной энергии, которая накапливается в течение дня.

При выборе же кошки артист рекомендует руководствоваться "не глазами, а душой и сердцем". Он подчеркнул, что необходимо понимать одну простую истину – именно кошка делает выбор, а не человек. Следует брать то животное, которое само "пойдет к вам".

Куклачев также рассказал, что в настоящий момент в театре проживают более 150 пушистых артистов. Все они были рождены в театре и являются династийными продолжателями кошачьих фамилий.

Ранее зоозащитники выступили с инициативой создания в ТиНАО отдельного приюта для кошек. Они указали, что в настоящий момент животные содержатся в собачьих питомниках на ограниченных территориях. Это приводит к распространению инфекционных заболеваний и гибели кошек. Данную проблему могло бы решить строительство отдельного приюта безвольерного содержания.

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общество животные

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