Назван возраст самого старого пенсионера в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Самый старый пенсионер в Москве родился в 1900 году, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
Там отметили, что среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше есть две женщины 1900 и 1909 годов рождения.
По данным на 19 сентября, в столице проживают 807 получающих пенсию граждан в возрасте 100 лет и старше. Для сравнения, на конец 2017 года эта цифра составляла 649 человек.
Ранее стало известно, что в 2020 году прожиточный минимум российских пенсионеров составит 9 311 рубля. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином.
На 2019 год средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране составляет 8 846 рублей.
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