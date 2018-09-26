Госдума может принять проект об изменении в пенсионном законодательстве 27 сентября

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Изменения в пенсионное законодательство могут принять в четверг, 27 сентября. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть их в третьем, окончательном чтении, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

"Мы рассмотрим в третьем чтении те проекты по изменениям в пенсионном законодательстве, которые сегодня рассматривались во втором чтении", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что депутаты приняли во втором чтении законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства с учетом поправок, которые внес Владимир Путин.

Так, например, пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет вместо 63.

Также президент заявил, что откладывать изменения пенсионного законодательства больше нельзя. Путин отметил, что многодетные матери должны получить право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей.

Кроме того, российский лидер предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, сохранить налоговые льготы для граждан на уровне нынешнего пенсионного возраста и ввести ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста.

26 сентября Московская городская дума в трех чтениях приняла закон "О дополнительных мерах поддержки жителей Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения". Речь идет о людях предпенсионного возраста, он начинается в 55 лет – для женщин и 60 лет для мужчин.

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