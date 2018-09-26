Госдума приняла поправки Путина о возрасте выхода женщин на пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы проголосовали за законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве во втором чтении. В Госдуме одобрили поправки Владимира Путина о том, что повысить пенсионный возраст для женщин нужно до 60 лет вместо 63, говорится на сайте Госдумы.

Руководитель "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что все фракции поддержали поправки российского лидера к проекту об изменении пенсионного законодательства.

"Президентские поправки были поддержаны представителями всех политических фракций, находящихся в Государственной думе. 385 голосов "за", ни воздержавшихся, ни "против" голосов не было", – цитирует Неверова Агентство "Москва". Это, по его словам, говорит о том, что выработан тот вариант изменений, который устраивает всех.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что мнение о поправках у всех депутатов оказались одинаковые. "Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", – сказал Володин.

По его словам, "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". Володин подчеркнул, что поправки, которые предложил Путин, сделают пенсионное законодательство "максимально справедливым для граждан".

Изменения в пенсионное законодательство в понедельник, 24 сентября, поддержал профильный комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам по вопросу о планируемых изменениях в пенсионном законодательстве. Путин предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. В это время пожилые люди начнут получать часть льгот, которые положены пенсионерам. Кроме того, он заявил, что женщины должны выходить на пенсию с 60 лет, а не с 63.

Президент заявил, что откладывать изменения пенсионного законодательства больше нельзя. Также он отметил, что многодетные матери должны получить право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей.

Кроме того, Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, сохранить налоговые льготы для граждан на уровне нынешнего пенсионного возраста и ввести ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!