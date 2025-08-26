Обязательные экзамены для получения охотничьего билета начнут действовать в РФ с сентября

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Россияне для получения охотничьего билета будут обязаны сдавать обязательный экзамен с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление правительства.

У желающих получить билет проверят знания, которые входят в охотничий минимум. Само тестирование будет выполняться бесплатно в электронной или в бумажной формах. Точный формат проведения определит уполномоченный орган самостоятельно.

Тест должен содержать не менее 100 и не более 200 вопросов, во время тестирования запрещено использовать литературу, письменные заметки, мобильные устройства. Заявление на прохождение экзамена можно будет подать в уполномоченный орган, либо по месту жительства, либо по месту пребывания.

Ранее российский кабмин запретил управлять автомобилем водителям с аутизмом и дальтонизмом. Также в список входят синдромы Ретта и Аспергера. Новый перечень медицинских противопоказаний вступит в силу с 1 сентября.

