Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Александра Бялко похоронят на Хованском кладбище

Фото: chgk.tvigra.ru

Журналиста, литератора и бывшего игрока телеклуба "Что? Где? Когда?" Александра Бялко похоронят на Хованском кладбище 27 августа. Об этом заявила дочь литератора Мария Бялко.

"Хованское кладбище, завтра", – цитирует ее ТАСС.

Прощание пройдет в том же месте.

О смерти Бялко стало известно 24 августа. Он умер в возрасте 71 года. При этом Мария Бялко не уточнила причину смерти отца.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года. По образованию он являлся физиком-ядерщиком, вел программу на радиостанции "Культура", а также знал восемь языков. В клуб "Что? Где? Когда?" он пришел в 1979 году и покинул его в 2010-м. Как уточнила его дочь, в последние годы отец "просто был на пенсии".

