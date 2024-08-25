25 августа, 20:49Культура
78-летний актер Леонид Ремнев умер во время спектакля
Фото: vk.com/Нижегородское отделение СТД РФ | Дом актера
Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер в возрасте 78 лет, сообщает региональное отделение Союза театральных деятелей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что ему стало плохо во время спектакля "Васса", но прибывшие в театр медики не смогли помочь Ремневу.
Он родился в 1946 году в Ивановской области. С 1972 года работал в Горьковском, а затем и в Нижегородском ТЮЗе. За 52 года он сыграл свыше 100 ролей.