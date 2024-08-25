Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 20:49

Культура

78-летний актер Леонид Ремнев умер во время спектакля

Фото: vk.com/Нижегородское отделение СТД РФ | Дом актера

Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер в возрасте 78 лет, сообщает региональное отделение Союза театральных деятелей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что ему стало плохо во время спектакля "Васса", но прибывшие в театр медики не смогли помочь Ремневу.

Он родился в 1946 году в Ивановской области. С 1972 года работал в Горьковском, а затем и в Нижегородском ТЮЗе. За 52 года он сыграл свыше 100 ролей.

Читайте также


культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика