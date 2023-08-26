Восьмой человек скончался в Польше от болезни легионеров – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В Жешуве в Польше зафиксировали восьмой случай смерти от легионеллеза, или болезни легионеров. Об этом Polsat сообщили в местной больнице.

"У пациента было множество болезней, включая рак. Тесты подтвердили наличие у него бактерий (Legionella)", – сказал собеседник издания.

По данным Государственной санитарной инспекции в Жешуве, инфекцию зафиксировали уже у 127 пациентов.

О вспышке инфекционного заболевания на юге Польши стало известно 24 августа. У пациентов, которым в дальнейшем диагностировали легионеллез, наблюдались повышенная температура, недомогание и отдышка.

Источником заражения местные власти считают водопроводную сеть. В ближайшие дни в городе планируют продезинфицировать подземные коммуникации.



Новый случай сибирской язвы зафиксировали под Воронежем