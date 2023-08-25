В Польше количество умерших от болезни легионеров возросло до семи человек

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Количество людей, которые скончались от болезни легионеров в польском городе Жешув и его окрестностях, возросло до 7. Также еще 76 граждан были доставлены в больницы. Об этом рассказал главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка, передает ТАСС.

"Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация серьезная и что сообщения о смертях и инфицирования очень серьезны. Санитарные службы работают и стараются взять ситуацию под контроль", – заявил он.

По информации властей Жешува, источником распространения бактерии Legionella, которая провоцирует легионеллез, стала городская водопроводная система. В связи с этим дезинфекция подземных канализаций города запланирована на 28 августа.

Легионеллез (или болезнь легионеров) – острая инфекция, которая вызвана различными микроорганизмами из рода Legionella. Первые симптомы, которые наблюдаются при заболевании: лихорадка, интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.

Ранее сообщалось, что в районе Жешува на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза, или болезни легионеров.

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