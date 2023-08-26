Москвичам рассказали о погоде 26 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 26 августа, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градуса, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в Приволжском федеральном округе и на Урале в предстоящие выходные.

По словам синоптика, воздух в это время будет прогреваться только до 15 градусов в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Эксперт объяснил, что для конца лета это низкие значения.

До этого стало известно, что ночь на 25 августа стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. В Москве столбики термометров опустились до 8,5 градуса.



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