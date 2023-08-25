Синоптик предупредил о заморозках в ряде российских регионов

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Заморозки до -3 градусов прогнозируются в Приволжском федеральном округе и на Урале в предстоящие выходные, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее холодная погода в выходные и в первой половине следующей неделе с температурой на 4 градуса ниже нормы прогнозируется на Волге и на Урале. В Приволжском федеральном округе температуры будут от 13 до 18 градусов, даже на юге в Оренбургской области температура еле к 19 градусам будет подбираться", – приводит "Интерфакс" его слова.

Синоптик также отметил, что воздух в это время будет прогреваться только до 15 градусов в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Эксперт объяснил, что для конца лета это низкие значения.

Кроме того, ночью температура в Курганской и Челябинской областях опустится до -2 градусов, а в Тюменской – до -3 градусов.

Также температура на уровне -2 градуса ожидается в выходные дни в Поволжье, Башкортостане, а также в Нижегородской, Омской областях и в Забайкалье. В свою очередь, заморозки до -1 прогнозируются в Коми.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве наступила ранняя осень.

В свою очередь, Вильфанд объяснил, что температура воздуха в столице постепенно понижается, воздушные массы перемещаются с северо-запада, поэтому на некоторое время можно забыть о 20-градусных температурах. По сравнению с предыдущей неделей похолодало на 12 градусов, уточнил он.



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