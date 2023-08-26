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Физиогномист назвала черты лица, которые выдают вспыльчивых людей

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Люди со стремящейся вверх линией бровей и оттопыренными ушами часто обладают вспыльчивым характером. Об этом Москве 24 рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, людей с такой особенностью характера можно определить по сочетанию двух черт лица. Первая – как бы взлетающая вверх линия бровей (при этом они могут быть как абсолютно прямыми, так и иметь форму "домика"). Кроме того, кончик линии бровей может быть размытым.

"Если волосинки на бровях еще и торчат в разные стороны или слегка завиваются, это еще больше усиливает взрывной характер", – отметила физиогномист.

Другая черта лица – это оттопыренные уши. Либо заметно более крупная по сравнению с верхней нижняя губа. Если же человек наделен сразу всеми перечисленными особенностями, можно не сомневаться в его вспыльчивости и гневливости.
Ольга Фандорина
физиогномист, астролог

"Например, если он плохо воспитан, то может запросто накричать на другого человека и даже ударить. А при наличии хорошего воспитания способен культурно с виду, но очень жестко, по сути, буквально травить людей", – пояснила Фандорина.

Руководители с такими чертами лица регулярно доводят подчиненных до слез или депрессии, если считают их недостаточно трудолюбивыми или в чем-то неправыми, добавила она.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала о знаках, которые встречаются на руках удачливых людей. Многие из них расположены на возвышении под указательным пальцем (холме Юпитера). Например, это может быть четкий ровный крест из линий.

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Трошина Любовь

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