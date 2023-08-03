Хиромант объяснила, как определить подходящую профессию по длине мизинца

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Людям с коротким мизинцем больше подходит работа с детьми. Те же, у кого этот палец длинный, будут отлично развиваться в профессиях, предполагающих деловой характер общения, рассказала Москве 24 хиромант Татьяна Елькина.

По ее словам, именно мизинец на руке отвечает за наши навыки коммуникации и задает стиль общения, которого важно придерживаться.

Людям с мизинцем короче начала верхней фаланги безымянного пальца идеально подходит неформальный стиль общения.



Татьяна Елькина хиромант Люди с коротким мизинцем могут наилучшим образом реализовать себя, если отдадут предпочтение таким профессиям, где есть взаимодействие с детьми: воспитатель, учитель, аниматор, ведущий детских программ и так далее.

Те, у кого мизинец длиннее начала верхней фаланги безымянного пальца, предпочитают академический стиль общения, утонченную речь. Чаще всего их можно встретить среди литераторов, дипломатов, ученых, политиков, переговорщиков, юристов, лингвистов, переводчиков, проповедников, перечислила хиромант.

Она также отметила, что человеку очень важно придерживаться предпочитаемого для него стиля общения, иначе его речь не будет развиваться, он будет испытывать дискомфорт во время коммуникации, испытывать стресс, выглядеть непрофессионально.

Ранее хиромант Юрий Ганжа рассказал, что люди, у которых верхняя фаланга безымянного пальца заметно длиннее остальных, обладают особым художественным даром. Часто они становятся дизайнерами, художниками, скульпторами, фотографами.