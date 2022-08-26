В России установлен рекорд по потреблению электричества из-за жары

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Россияне поставили новый рекорд по потреблению электроэнергии летом из-за жары. Показатель достиг 126,6 тысячи мегаватт. Об этом сообщается на сайте системного оператора Единой энергетической системы РФ.

Количество потребляемой электроэнергии выросло на 515 мегаватт. Скачок произошел из-за аномальной жары в России в период с июля по август. Пик по количеству потребленной энергии прошли 19 объединенных и региональных энергосистем, в том числе ОЭС Урала, Сибири и Востока, отметили в ЕЭС.

По данным оператора, рекорд был зафиксирован 24 августа в 14:00 по московскому времени. До этого максимальное количество элетроэнергии в летнее время использовали 19 июля 2021 года.

Прежде в Москве был побит температурный рекорд 1969 года. Столбик термометра 26 августа поднялся до отметки 30,3 градуса. Данные зафиксировала столичная метеостанция на ВДНХ в 11:00.

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, в свою очередь, заявила, что длительное пребывание под кондиционером во время жары может спровоцировать развитие ангины. Резкая смена температурных режимов, например переход из прохладного помещения в теплое, также может негативно сказаться на здоровье человека.

