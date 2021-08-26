В России выявили 19 630 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 446 случаях не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 1 712 случаев, на Санкт-Петербург – 1 301, на Московскую область – 726, на Свердловскую область – 531, на Ростовскую область – 479, на Пермский край – 475, на Воронежскую область – 465, на Красноярский край – 446, на Самарскую область – 432, на Нижегородскую область – 403, на Иркутскую область – 399, на Омскую область – 385, на Челябинскую область – 377, на Ставропольский край – 358, на Волгоградскую область – 353.
Всего в России зарегистрировано 6 824 540 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,11%, Республике Бурятия, Московской области – 0,17%, Республике Алтай – 0,18%.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 820 человек, за весь период пандемии скончались 179 243 человека. За минувшие 24 часа выздоровел 19 661 человек, за все время – 6 092 818.
Ранее сообщалось, что серьезные последствия могут возникнуть у человека и после легкой формы COVID-19. При проникновении вируса в организм через нос пациент может столкнуться с поражением центральной нервной системы. Это случится после того, как инфекция пройдет через обонятельный нерв.
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