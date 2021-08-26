Синоптики предупредили москвичей о дождях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная и дождливая погода прогнозируется в столичном регионе в четверг, 26 августа. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

Синоптики ожидают, что днем воздух в Москве прогреется до +19...+21 градуса. При этом в ночь на пятницу прогнозируется похолодание до +13 градусов.

В Подмосковье днем температура составит от +18 до +23 градусов, а ночью понизится до +10 градусов.

Специалисты добавляют, что в столичном регионе будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет летняя погода с температурой до +27 градусов.

По словам синоптика, комфортная погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный режим будет выше климатической нормы на 4 градуса.

До этого заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, какими будут предстоящие зима и осень. По его словам, россиян ждет аномальная погода в эти времена года. Снега предстоящей зимой будет мало, а дождей много. Осень же будет теплой.