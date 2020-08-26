Мощи святителя Луки доставят для поклонения в главный храм ВС РФ 29 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В главный храм ВС РФ 29 августа принесут для поклонения мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.
В 16:00 там начнется праздничное богослужение по случаю прибытия мощей. Они останутся в храме до 5 сентября.
Ковчег с мощами будут сопровождать сестры Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя, где мощи святителя пребывают постоянно. После торжественной встречи кортеж с ковчегом направится в храм Воскресения Христова в парке "Патриот".
В июле в храме прошло первое венчание. В нем участвовала пара, живущая в браке 58 лет. Они оба застали войну в детские годы. Анатолий Никифорович Ковалев – ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда, а Ирина Иннокентьевна Ковалева – ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.
Строительство главного храма ВС РФ завершилось 9 мая. В июне его посетил Владимир Путин. Он осмотрел храм и принял участие в молебне, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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