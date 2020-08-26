В Москве от коронавируса вылечились более 208 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице выздоровели еще 1 389 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193", – рассказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин называл ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркивал, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа.