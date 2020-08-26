Онищенко рассказал о главной опасности нового учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что с началом учебного года не исключается возникновение вспышек новых штаммов вируса гриппа. Об этом депутат рассказал порталу Ura.ru.

По словам бывшего главного санитарного врача, дети "относительно нейтрально" переносят коронавирусную инфекцию. В результате эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу уже с 1 сентября.

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", – делится Онищенко.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что COVID-19 еще никуда не делся, однако надо начать возвращаться к нормальной жизни, соблюдая меры защиты.

В России выявлено 966 189 случаев COVID-19, вылечились 779 747 человек, скончались 16 568.

Школы России откроются в очном режиме. Минпросвещения совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей с 1 по 14 сентября.

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