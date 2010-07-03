Для москвичей старшего поколения открылась "Школа бебиситтеров"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице заработала "Школа бебиситтеров", в которой могут бесплатно обучаться москвичи пенсионного и предпенсионного возрастов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Бесплатный двухдневный курс обучения включает в себя знакомство с психологическими и юридическими аспектами работы, связанной с присмотром за детьми, а также с популярными развивающими методиками и играми", – говорится в сообщении.
Первые занятия, которые будут вести психологи городского сервиса "Бабушка на час", пройдут 5 и 6 сентября в центре занятости "Моя карьера", который находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.
После теоретического курса ученикам предложат пройти девятичасовую стажировку в игровой комнате центра "Моя карьера". Когда весь курс будет пройден, ученики получат сертификаты.
Чтобы пройти обучение в "Школе бебиситтеров" , нужно заполнить заявку.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.
Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.
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