Жаркая погода установилась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни в Москве сохранится жаркая погода. В выходные, 26 и 27 июля, воздух прогреется до 27 градусов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах возможны кратковременные дожди. В субботу и воскресенье также прогнозируется переменная облачность.

В ночь на понедельник, 28 июля, температура составит 18 градусов тепла. Днем ожидается 28 градусов. Уже во вторник, 29 июля, термометры покажут 24–29 градусов тепла.

В среду, 30 июля, максимальная температура днем составит 29 градусов тепла. Местами возможны кратковременные дожди.

В связи с жаркой погодой на вокзалах пассажирам бесплатно раздают питьевую воду с 14:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Раздачу организуют на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станции "Тушинская".

"Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем", – говорится в сообщении.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве уже пройден климатический пик лета. Самые жаркие дни в столице пришлись на 16–23 июля.

При этом сильные дожди могут вернуться в мегаполис в начале августа, примерно 4-го или 5-го числа. Ожидается, что в первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров. Несмотря на ухудшение погодных условий, столбики термометров не будут падать ниже 23–28 градусов.