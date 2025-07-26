До 27 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в столице 26 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу 26 июля, составит 25–27 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 22–27 градусов, местами возможны кратковременные дожди и гроза.

На территории региона будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. При грозе скорость может подняться до 14 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что воскресенье, 27 июля, москвичей тоже ожидает теплая и солнечная погода. При этом она сохранится и на следующей неделе.

Также специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве уже пройден климатический пик лета. Самые жаркие дни в столице пришлись на 16–23 июля.