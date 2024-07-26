Москвичам рассказали о погоде 26 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 26 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 25 до 27 градусов, в области – от 22 до 27 градусов. Скорость северного и северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля. По его словам, с понедельника 29 июля температура резко понизится, и во вторник–среду может составить до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

Он также уточнил, что в начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы.

