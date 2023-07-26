Психолог предупредила о вреде слежки за бывшими возлюбленными

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Не стоит увлекаться слежкой за бывшими возлюбленными, поскольку это негативно отражается на психике, предупредила психолог Маргарита Алексеева. Об этом сообщает News.ru.

"Мозг воспринимает общение с бывшими как продолжение романа, это дает ложную надежду на возобновление отношений. Это изматывает психику, это не дает приятных эмоций и радостных переживаний", – объяснила эксперт.

Алексеева отметила, что в таком состоянии человек не сможет обзавестись новыми знакомствами.

Ранее психолог Александр Некрасов-Гром отметил, что летом люди чаще влюбляются. По его словам, это можно объяснить тем, что в этот период все органы восприятия человека активируются и информация от них передается центральной нервной системе.

По мнению психолога, осязание пробуждается, так как летом человек меняет толстые одежды на легкие, его тело постоянно ощущает прикосновение воздуха и ветра, изменение температур. Из-за этого человек расслабляется и распрямляется, его движения становятся раскованными.



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