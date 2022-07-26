Ученый предупредил о возвращении гриппа после паузы, связанной с COVID-19

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Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа (Санкт-Петербург) Андрей Комиссаров заявил о возращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если в 2020 и в 2021 годах гриппа практически не было, то сейчас грипп вполне вернулся, есть и сочетанные инфекции с коронавирусом", – заявил ученый.

По его словам, осенью НИИ гриппа приступает к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2. Это нужно для понимания связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания, отметил он.

Комиссаров добавил, что пациенты с ВИЧ и лимфомой становятся инкубаторами для COVID-19 и появления новых подвидов. По его словам, об этом свидетельствуют данные из Южной Африки и другие исследования.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, такая тенденция в последние две недели наблюдается практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока.

Горелов подчеркнул, что распространение болезни не является взрывным, как в декабре 2021 года.

Эпидемиолог призвал продолжить вакцинацию от коронавируса среди населения России. В противном случае к осени подъем заболеваемости может нарасти, причем параллельно с сезоном гриппа В.