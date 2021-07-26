Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая: проблема мигрантов должна быть решена

Фото: Москва 24/Ольга Крылова

Чтобы повысить безопасность Москвы для горожан, необходимо обеспечить адаптацию мигрантов к жизни в России. Такое мнение озвучила лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая в ходе круглого стола на тему "Нелегальные мигранты и безопасность", который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России".

По ее словам, некоторые москвичи жалуются на соседство с квартирами, в которых порой проживают десятки мигрантов. Кроме того, люди обращают внимание на напряженность, которая возникает между российскими детьми и детьми приезжих из-за культурных, языковых и религиозных различий, когда количество последних в школах становится существенным. Часто родители принимают решение о переводе детей в другие учебные заведения, однако это не должно становится нормой, считает Буцкая.

"Их родители (мигрантов. – Прим. ред.) не смогли интегрироваться в российское общество, поэтому для приезжающих в Россию нужны эффективные программы адаптации... <...> Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Лучший город Земли" выдвигает целый ряд инициатив, связанных с безопасностью горожан. <...> Но эту программу можно и нужно дополнить проектами в сфере адаптации иностранцев", – сказала она.

Позицию Буцкой поддерживает и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич, которая в свою очередь отметила, что благодаря новым законодательным мерам и обращениям граждан количество правонарушений со стороны иностранцев, в частности в вопросе "резиновых" квартир, в последние годы сокращается.

Между тем депутат Госдумы Анатолий Выборный подчеркнул, что миграционное законодательство в России становится более упорядоченным и прозрачным. Например, предусмотрена уголовная ответственность за незаконный въезд в страну, обязательным стал экзамен по русскому языку, введена дактилоскопия, фотографирование и медосмотр мигрантов.

"Вопросы, связанные с миграционной политикой, должны решаться комплексно: от сдачи экзамена по русскому языку до уважительных взаимоотношений с соседями в жилом секторе. Именно поэтому крайне важно, чтобы работа по совершенствованию миграционной политики велась совместно с жителями районов, представителями экспертных сообществ и законодательной властью", – заключила в ходе дискуссии сенатор Инна Святенко.

Она также добавила, что все предложения, озвученные в рамках круглого стола, будут учтены для включения в Народную программу "Единой России".

Ранее сообщалось, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем.

Для этого иностранцам потребуется пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний. Кроме того, им будет необходимо уплатить госпошлины и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

