Врачи рассказали, как влияют на организм прогулки босиком по траве

Фото: depositphotos/kirill_grekov
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 заявила о пользе босых прогулок по траве. По словам эксперта, они помогут нормализовать работу внутренних органов, а также укрепить иммунитет.
"В стопах очень много рецепторов, которые воздействуют на разные внутренние органы, в результате чего мы активируем их работу. Хождение по разным поверхностям босиком хорошо сказывается на здоровье и даже укрепляет иммунитет, поэтому летом не упускайте случая пройтись по траве, по песку, по гальке, по земле", – объяснила она.
При этом специалист подчеркнула, что важно не замерзнуть. "Если вы подмерзли и намочили ноги в росе, то после этого надо взять чистое теплое полотенце, растереть их, надеть носки и обувь, чтобы стопы согрелись", – порекомендовала Чернышова.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала отказаться от прогулок по траве босиком тогда, когда на ней есть роса. "После этого могут обостриться хронические заболевания, например цистит. Других противопоказаний нет, можно ходить всем, но не в холод и не в росу", – пояснила специалист.
Кроме того, по словам терапевта, важно выбрать чистое место для таких прогулок, чтобы не пораниться и не занести какую-нибудь инфекцию.
Ранее врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева пояснила, как сделать микромассаж стоп в домашних условиях. Для этого потребуется насыпать любое неочищенное зерно – овес или гречиху – в поддон и ходить по нему в течение 15 минут, указала эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: