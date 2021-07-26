Врачи рассказали, как влияют на организм прогулки босиком по траве

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 заявила о пользе босых прогулок по траве. По словам эксперта, они помогут нормализовать работу внутренних органов, а также укрепить иммунитет.

"В стопах очень много рецепторов, которые воздействуют на разные внутренние органы, в результате чего мы активируем их работу. Хождение по разным поверхностям босиком хорошо сказывается на здоровье и даже укрепляет иммунитет, поэтому летом не упускайте случая пройтись по траве, по песку, по гальке, по земле", – объяснила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт В целом такие закаливающие процедуры очень полезны в пределах разумного. Гулять по траве можно, пока вам это нравится и вы не испытываете неприятных ощущений. Все по самочувствию. Попробуйте походить босиком по траве в разное время – утром, днем, вечером – и выберите для себя оптимальный вариант.

При этом специалист подчеркнула, что важно не замерзнуть. "Если вы подмерзли и намочили ноги в росе, то после этого надо взять чистое теплое полотенце, растереть их, надеть носки и обувь, чтобы стопы согрелись", – порекомендовала Чернышова.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала отказаться от прогулок по траве босиком тогда, когда на ней есть роса. "После этого могут обостриться хронические заболевания, например цистит. Других противопоказаний нет, можно ходить всем, но не в холод и не в росу", – пояснила специалист.

Кроме того, по словам терапевта, важно выбрать чистое место для таких прогулок, чтобы не пораниться и не занести какую-нибудь инфекцию.

Ранее врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева пояснила, как сделать микромассаж стоп в домашних условиях. Для этого потребуется насыпать любое неочищенное зерно – овес или гречиху – в поддон и ходить по нему в течение 15 минут, указала эксперт.