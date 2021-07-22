Невролог перечислил привычки, снижающие работоспособность мозга

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Врач-невролог Александр Евдокимов в разговоре с Москвой 24 рассказал, какие привычки могут снизить работоспособность мозга.
Ежегодно 22 июля по всему миру отмечают День мозга. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии, основанная именно в этот день в столице Бельгии в 1957 году. Цель праздника заключается в том, чтобы повысить осведомленность о важности здоровья мозга.
"Известный факт, что люди, которые занимаются умственной деятельностью, дольше и в большей степени сохраняют трезвость ума. Те же, кто не читает, не получает новую информацию, ничему не учится, не получает каких-то новых навыков, пусть даже механических, хотя бы ежегодно, не напрягает свой мозг и не пользуется им, раньше столкнутся с ухудшением памяти. Их мозг раньше будет стареть, и процесс этот протекает гораздо быстрее", – заявил Евдокимов.
Кроме того, по его словам, на способность мыслить напрямую влияют вредные привычки.
Евдокимов также отметил регулярный стресс и недосып как факторы, которые влияют на снижение функций мозга. Для тех, кто постоянно находится в ненормированном рабочем графике, плохо питается, нервничает и плохо спит, даже управление транспортным средством, по словам врача, может быть опасным.
"Мозг начинает медленно реагировать, не успевает вовремя принять правильное решение. Недосып, недоедание, постоянные перелеты, переезды также серьезно влияют на функции памяти", – отмечает специалист.
Еще один фактор риска, которому подвержено большинство современных людей, – это регулярное использование гаджетов в неправильных и неудобных позах. Из-за этого, по словам невролога, страдает шейный отдел позвоночника, что приводит к нарушению кровотока.
"Мозг как бы перегревается и начинает хуже работать, когнитивные функции резко ослабевают", – объясняет Евдокимов.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о напитках, которые способны негативно влиять на работу мозга. По словам специалиста, речь идет не только об алкоголе. Круглова также включила в список кофеинсодержащие напитки.
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