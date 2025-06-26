Предпенсионеров стали чаще приглашать на работу в России

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Компании стали чаще приглашать на работу россиян старше 50 лет. Число приглашений в 2025 году выросло вдвое – до 5 миллионов. В основном такой рост связан с дефицитом кадров на рынке труда, сообщает газета "Известия".

Число приглашений на работу, отправленных соискателям в возрасте старше 50 лет, выросло на 95% за первые пять месяцев 2025 года. Однако, как отмечают эксперты, доля таких приглашений в масштабах всего рынка труда выросла незначительно – с 3,6 до 4%.

По данным рекрутинговой платформы, чаще всего соискателей предпенсионного возраста приглашают на должности рабочего и обслуживающего персонала в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства. Также не редки случаи, когда кандидата старше 50 лет приглашают на руководительскую должность.

Аналитик Ольга Беленькая считает, что причиной повышенного интереса работодателей к людям предпенсионного возраста является дефицит кадров. Этому способствовала в том числе демографическая ситуация в стране.

Кроме того, в последние годы соискателей старше 50 лет стало больше. Увеличение числа более зрелых людей на рынке труда обусловлено особенностями пенсионной реформы.

В ВНИИ труда Минтруда рассказали, что работодатели сейчас действительно конкурируют за квалифицированные кадры, в том числе старшего возраста. В целом ситуация на рынке сложилась такая, что работодателям приходится стимулировать к труду более старших сотрудников путем создания для них оптимальных условий, отвечающих их образованию и профессиональному опыту.

Ранее эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, какие льготы дает статус предпенсионера в Москве. По ее словам, получить его могут те, кто достиг определенного возраста, имеет постоянную регистрацию в столице и достаточный стаж для назначения пенсии.