Врач Кондрахин: гипертоники сильнее всех ощутят низкое давление в Москве 26 июня

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Самочувствие москвичей с гипертонией может ухудшиться из-за низкого атмосферного давления 26 июня. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что атмосферное давление в столице 26 июня понизится до 978,7 гектопаскаля (примерно 734 миллиметра ртутного столба). Это второй самый низкий показатель после рекорда 1993 года в 974,9 гектопаскаля (731 миллиметр ртутного столба).

По словам Кондрахина, гипертоники в этот период почувствуют резкое ослабление состояния здоровья.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук У них появятся сонливость, усталость и апатия. Организм будет просить отдыха, потому что при понижении атмосферного давления он должен выровнять его. Поэтому в некоторых случаях поднимается артериальное давление.

"Те, кто не страдает от каких-либо хронических заболеваний, падения атмосферного давления практически не заметят. Однако не исключено, что их тоже накроет небольшое чувство усталости", – добавил Кондрахин.

Терапевт отметил, что для снижения влияния перепадов давления достаточно не перегружать организм психоэмоционально и физически.

"Можно, например, понаблюдать за природой, полениться и ничего не делать. При этом ни в коем случае нельзя пить стимуляторы, в том числе кофе и крепкий чай", – заключил врач.

Ранее терапевт Мария Веселова предупредила, в каких случаях головокружение может быть смертельно опасно. По ее словам, такое состояние связано в том числе с сердечными патологиями: например аритмией или паузами в сердцебиении. Эти нарушения способны привести к летальному исходу, предупредила эксперт.

