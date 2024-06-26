Эксперт Гринин рассказал, как спастись утопающему

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько простых советов помогут тонущему человеку спасти себе жизнь, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Эксперт напомнил, что, если во время купания возникла судорога в икроножных мышцах и плыть дальше невозможно, надо буквально причинить себе боль в той области, которую свело.

"Необходимо очень сильно ущипнуть то место или уколоть чем-нибудь – например булавкой, если она есть под рукой, и судорога пройдет", – сказал он.

Если же человек долгое время плыл и потерял силы, стоит перевернуться на спину и отдохнуть.

"Когда в воде мы находимся в положении на спине, достаточно чуть-чуть подгребать, чтобы удерживаться на поверхности", – отметил Гринин.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Совсем другая ситуация, если человек начинает тонуть от того, что не умеет плавать. Здесь нужно пытаться любыми способами привлечь к себе внимание, например криками. Совет попытаться лечь на спину и держаться на воде становится неактуальным, потому что, не умея плавать в целом, и этого не сделаешь.

При этом когда кто-то приплывает на помощь, нужно постараться держать себя в руках и не хвататься сразу за своего спасителя, не пытаться на него карабкаться.

"В паническом состоянии люди очень часто топят своего спасителя сами. Нужно понимать, что человек, который просто находится рядом в воде, – не поплавок, в итоге могут погибнуть оба", – предупредил Гринин.

Неумеющим плавать специалист заранее посоветовал ни в коем случае не лезть на глубину.

"В воду можно войти только по плечи. Если хочется окунуться, можно присесть. Идти дальше не надо, потому что рельеф дна может резко и неожиданно измениться: шел, вроде бы не очень глубоко, а потом раз – и с головой", – подчеркнул специалист.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить различные болезни при купании в неположенном месте. В частности, опасность представляют холера, диарея, тиф, кампилобактериоз и гепатиты. Также можно заработать кожные болезни, в том числе церкариоз и зуд купальщика.