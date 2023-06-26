В Госдуме предложили выяснить причину отъезда ряда россиян в минувшие выходные

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Следует составить список улетевших 23–24 июня авиарейсов и заказных чартеров и уточнить причину срочного отъезда у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

"Испугаться могут простые люди, даже деятели шоу-бизнеса. Но государственники, ответственные чиновники должны стоять до конца и выполнять свои должностные полномочия", – сказал Хамзаев.

Он отметил, что уехавшим 23–24 июня необходимо пожизненно запретить заниматься чиновничьей деятельностью и работать в госаппарате.

Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выступить против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа