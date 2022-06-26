В Москве госпитализировали 101 человека с коронавирусом

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки был госпитализирован 101 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В городе выздоровели 166 пациентов с коронавирусом. Всего по столице переболели более 2,5 миллиона человек.

За последние 24 часа в Москве подтвердили 232 новых случая заражения COVID-19. Скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки госпитализировали 628 человек с коронавирусом. Выявлено 3 004 новых случая заражения.